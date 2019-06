Claus Löhr Quintett – CLQ

Der spielerische Grenzgang zwischen Fantasie und Realität sind der Ausgangspunkt der Kompositionen die an diesem Abend von der feurigen Band um den Trompeter Claus Löhr interpretiert wird.

In den bildhaften Ideen seiner Stücke kommt der Kreativpool, bestehend aus dem zauberhaften Dan Roncari am Saxophon, dem fokussierten Martin Sörös am Piano, dem besonnenen Jakob Obleser am Kontrabass und Markus Zink, mit seiner nahezu unbegrenzten Schöpfungskraft am Drumset, zum Einsatz.Elegisch, dynamisch, energetisch – das sind die Fäden die das CLQ an diesem besonde-ren Abend in der Kiste zu einem Tuch aus klanglicher Vielfalt verwebt. Abheben, Träumen und Erfahren – ein Abend für die Sinne!

Claus Löhr - Trompete & Flügelhorn

Dan Roncari - Altsaxophon

Martin Sörös - Piano

Jakob Obleser - Kontrabass

Markus Zink - Schlagzeug