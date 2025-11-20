Claus Raible Quintet

Das Quintett um den renommierten Pianisten und Bandleader Claus Raible packt einen und spricht, Logik und Leidenschaft verbindend, alle Sinne an und lässt sofort den berühmten Funken auf das Publikum überspringen.

Nun hat Raible das Programm seiner aktuellen Trio Produktion FUGITIVE FIGURES für Quinntettbesetzung bearbeitet und präsentiert eine fulminantes Ensemble: Die Frontline sind der mitreißende Altsaxofonist Brad Leali aus den USA, sowie der Trompeter und Topsolist der britischen Jazzszene, Steve Fishwick. Den nötigen Drive liefert die zupackende Rhythmusgruppe mit Milos Colovic und Xaver Hellmeier.

Claus Raible ist eine der treibenden Kräfte der europäischen Jazzszene: Ein grandioser Musiker, Komponist und Arrangeur. Im Laufe seiner professionellen Karriere hat er mit Größen wie Andy Bey, Jimmy Cobb, Jesse Davis, Jon Faddis, Art Farmer, Benny Golson, Mark Murphy, Lewis Nash, Houston Person, Ed Thigpen und vielen anderen zusammengearbeitet.

Claus Raible ist auf zahlreichen internationalen Festivals aufgetreten, darunter das Montreaux Jazz Festival, Jazz Fest Vienna, Aspen Jazz (Colorado), Midem (Cannes), Trieste Loves Jazz, Denver Jazz Fest, Belgrade Jazz Festival, London Jazz Festival, Internationale Jazzwoche Burghausen. Mit seinem unverwechselbaren Sound und Stil ist Brad Leali einer der bemerkenswertesten zeitgenössischen Saxophonisten. Leali hat mit zahlreichen Jazzgrößen wie Clark Terry und Freddie Hubbard zusammengearbeitet und verbrachte auf Einladung von Frank Foster und unter der Leitung von Grover Mitchell viele Jahre mit dem Count Basie Orchestra. Als festes Mitglied der Kennedy Center Honors Band trat er im Weißen Haus bei der Amtseinführung von Präsident Obama auf.

Besetzung: Steve Fishwick (trp); Brad Leali (asax); Claus Raible (p); Mios Colovic (b); Xaver Hellmeier (dr)