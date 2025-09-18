Claus von Wagner - Projekt Equilibrium

Wissen sie noch, als wir die Demokratie für so selbstverständlich gehalten haben, dass „seine Stimme abgeben“ hieß: nach der Wahl vier Jahre lang zu schweigen?!

Die Zeiten sind vorbei.

Die Demokratie steht unter Druck, irgendwas ist aus der Balance geraten. Die politische Welt in Bewegung. Da kann einem schon mal schwindelig werden. Wir stehen zwar fest auf dem Boden des Grundgesetzes, aber irgendwie hat sich das schon mal stabiler angefühlt.

„Projekt Equilibrium“ ist ein Programm über die Suche nach dem Gleichgewicht in einer Welt aus den Fugen – ein satirisch-furioser Tanz am Rande der Apokalypse.

Claus von Wagners neuestes Programm kreuzt die Tradition amerikanischer Stand Up Comedy mit Themen, die eigentlich verdammt noch mal nicht lustig sind und Worte wie Schuldenbremse, Sondervermögen, Klimakrise, Erbschaftssteuerreform oder Ungleichheit sind plötzlich merkwürdig unterhaltsam!

Keine Ahnung wie er das macht, aber eines steht fest: Das verspricht auf jeden Fall ein verdammt guter Abend zu werden. Nicht weniger. Und manchmal sogar ein bisschen mehr.

Pressestimmen:

Eine verstörende Bestandsaufnahme unserer Zeit, nur halt „brüllend komisch“

Abendzeitung München

„Ein rarer, nötiger Mutmacher.“

Süddeutsche Zeitung

„Atemloses, rasantes Solo eines Wortarbeiters, der spätestens mit diesem Programm die Fackel der

großen deutschen Kabarett-Tradition wieder neu entzünden könnte.“

Neuburger Rundschau