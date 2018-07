Claus von Wagner: Theorie des feinen Menschen

× Erweitern Claus von Wagner

Wer Claus von Wagner zum Beispiel aus „Die Anstalt“ des ZDF kennt, der weiß: das wird auf jeden Fall kein normaler Kabarettabend. Was seine Auftritte so anders macht? Die Tatsache, dass er die Intelligenz seiner Zuschauer ernst nimmt. Bei allem Spaß. „Theorie der feinen Menschen“ ist eine Erzählung aus dem tiefen Inneren unserer feinen Gesellschaft. Sie handelt vom Kampf ums Prestige, Wirtschaftsverbrechen und Business Punks. „Theorie der feinen Menschen“ ist eine epische Geschichte von Verrat, Familie und Geld. Im Grunde ein bisschen wie die Sopranos. Nur in live. Als hätte Shakespeare ein Praktikum bei der Deutschen Bank absolviert und aus Verzweiflung darüber eine Komödie geschrieben.