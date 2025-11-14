Claus von Wagner ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Kabarettszene – auf den Bühnen der Republik ebenso wie im Fernsehen, dort im Team der „Anstalt“ und der Nachrichten-Satire „heute-show“.

Sein aktuelles Bühnenprogramm „Projekt Equilibrium“ ist eine Suche nach dem Gleichgewicht in einer Welt aus den Fugen – ein satirisch-furioser Tanz am Rande der Apokalypse. Claus von Wagner kreuzt darin die Tradition amerikanischer Stand-up-Comedy mit Themen, die eigentlich verdammt noch mal nicht komisch sind. Was dabei herauskommt? Auf jeden Fall ein verdammt guter Abend. Nicht weniger! Und manchmal sogar ein bisschen mehr.