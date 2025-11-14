Claus von Wagner

Projekt Equilibrium

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Claus von Wagner ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Kabarettszene – auf den Bühnen der Republik ebenso wie im Fernsehen, dort im Team der „Anstalt“ und der Nachrichten-Satire „heute-show“.

Sein aktuelles Bühnenprogramm „Projekt Equilibrium“ ist eine Suche nach dem Gleichgewicht in einer Welt aus den Fugen – ein satirisch-furioser Tanz am Rande der Apokalypse. Claus von Wagner kreuzt darin die Tradition amerikanischer Stand-up-Comedy mit Themen, die eigentlich verdammt noch mal nicht komisch sind. Was dabei herauskommt? Auf jeden Fall ein verdammt guter Abend. Nicht weniger! Und manchmal sogar ein bisschen mehr.

Info

Odeon, altes e-Werk Göppingen
Theater & Bühne
