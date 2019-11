Und wenn ein Lied seine Lippen verlässt ... dann singt sich Claus Eisenmann in die Herzen und Seelen seiner Zuhörer.

Er brachte das Schatzkistl schon mehrfach an die Grenzen seiner Kapazität und wird an diesem Abend sein Publikum mit seiner musikalisch vielschichtigen Bandbreite von Pop bis Klassik mit rhythmischem und gefühlvollem Ausdruck in seinen Bann ziehen.