Clemens, der Bücherwurm

In Stefans Marionettentheater öffnet sich am 9. und 10. Februar 2019, jeweils um 15.00 Uhr, der Vorhang um dem Publikum die Geschichte von: "Clemens, dem Bücherwurm" zu erzählen. Dabei nehmen die beiden Puppenführer (so nennt man die Spieler der Marionetten) Simone Casseer und Stefan Schulz das Publikum mit in Geschichten ihrer Kinderzeit. So treffen die beiden Hauptdarsteller nicht nur Clemens höchst persönlich, sondern können sogar durch seine Hilfe für kurze Zeit in die, von Ihnen ausgesuchten, Geschichten einsteigen. Welche Bücher die Kinder ausgewählt haben, um sich die Zeit zu vertreiben, das kann jeder selbst miterleben wenn er eine der Vorstellungen im "Haus mit dem gelben Dach" besucht.