Clemens, der Bücherwurm

Linda und Philip sind mit ihren Eltern in ein neues Zuhause gezogen.

Dort gibt es jedoch noch Einiges zu tun und so wird es den beiden mit der Zeit doch etwas langweilig.

Philip hat jedoch eine grandiose Idee und nimmt seine Schwester mit auf eine Hauserkundung auf eigene Faust.

Auf dem Dachboden treffen sie auf Clemens, den Bücherwurm, der es ihnen ermöglicht in den verschiedensten Büchern für kurze Zeit zu Gast zu sein.

Das klingt unglaublich, aber es ist tatsächlich so und die Kinder realisieren mit der Zeit was da dahinter steckt. Die Reise in die Bücher soll nämlich Linda, die mit dem Lesen noch etwas Schwierigkeiten hat, ermuntern und ihr zeigen, dass Lesen doch etwas ganz Besonderes ist.

Die beiden Hauptdarsteller nehmen in dieser Geschichte das Publikum selbstverständlich live mit und so kann man tatsächlich verschiedene Eindrücke aus den Kinderbuchklassikern sammeln, die schon zur Kinderzeit des Theaterleiters aktuell waren und es heute immer noch sind.