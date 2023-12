Luigi, der Zirkusclown

Es sollte eigentlich ein ganz besonderer Abend für Luigi werden. Der erste, große Auftritt in der Zirkusmanege.

Doch so hatte sich Luigi das nicht vorgestellt. Trotz der vielen Proben sind ihm zahlreiche Kunststücke mißlungen, was das Publikum mit Pfiffen und höhnischem Gelächter bedachte. Der erste Auftritt war sozusagen ein Flop und für Luigi bricht eine Welt zusammen.

Er hatte sich so darauf gefreut und nun war er nur noch enttäuscht. Diese Reaktion des Publikums hatte er nicht erwartet. Luigi sieht nur einen Ausweg. Weglaufen und nie wieder vor Publikum auftreten. Noch während der laufenden Vorstellungen schleicht sich Luigi davon. Aber was macht ein Zirkusclown ohne die Manege, seiner Zirkuswelt und allem was dazugehört?

Für Luigi sieht es ziemlich düster aus, wenn da nicht die kleine flauschige Wolke wäre, die versucht Luigi zu trösten und ihm eine versteckte Botschaft mit zu geben.