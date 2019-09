Clemens Gutjahr Trio "Monster"

Ein Space Captain verliert sich in Rauch und Rot. Er trinkt gemütlich seinen Cafè Corretto mit einem Hauch Luftmus, während er auf seinem Stadtwurm in die Ferne reitet.

Das neue Album "Monster" steckt voller Geschichten. Sie entstehen dort, wo Fantasie die Lücken des Unerklärlichen – Unbeschreiblichen – mit Himbeersaft bemalt.

"Monster" ist Teil der "Next Generation"-Reihe des Magazins Jazzthing. Das Trio spielt modern Jazz mit elektronischen und akustischen Soundtüfteleien. Experimentelle Elemente verflechten sich spielerisch mit lyrischen Passagen und überraschenden kompositorischen Brüchen.

Kennengelernt haben sich die Musiker an der Musikhochschule Stuttgart. Weiter studiert haben sie in Riga, Paris und New York.

Clemens Gutjahr, p

Jan Mikio Kappes, b

Jonathan Delazer, dr