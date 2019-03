Clemens Gutjahr Trio

Klavier Trio - elektronisch erweitert

Mit der Energie eines Entkalkers und der Verführung eines Muskatcookies spielt das deutsch-italienische Trio Kompositionen, die etwas zu erzählen haben. Jedes Stück vertont eine kleine Geschichte. Obwohl die Kompositionen klare Strukturen haben, ist es vor allem die Interaktion, der Anspruch an Spontanität und eine pulsierende Energie, was das Trio auszeichnet. Der klassische Klaviertrio-Sound wird dabei mit dezenten elektronischen Effekten erweitert. Inspiriert sind die Stücke durch Erfahrungen des Alltags und des aktuellen Zeitgeschehens. „Entkalker“, Titelstück des ersten Albums, beschreibt zum Beispiel den Ausbruch aus der Lethargie, zu welcher die Routine manchmal verleitet. Studiert haben die Musiker in Paris, New York, Riga und Stuttgart. Durch ihre internationalen Erfahrungen kreieren sie einen modernen und eigenen Sound.