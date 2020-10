Info-Veranstaltungen für Eltern, Erziehende und pädagogisches Personal

Was tun junge Menschen eigentlich dauernd am Handy? Welche Eltern wissen genau, was ihre Kinder bei Facebook, WhatsApp, Instagram oder Snapchat tagtäglich schreiben, fotografieren, teilen? Und noch wichtiger für alle Erziehungsberechtigten: Was machen 1.000 Klicks mit einer jungen Person?Wann wird aus Zoff Cybermobbing? Welche Gefahren bergen soziale Netzwerke