Clemens Orth Trio

Die Musik des Clemens Orth Trios steht für die Zusammenführung des amerikanischen Post-Bop und der europäischen Musiktradition mit den Einflüssen klassischer Musik, der Avantgarde und der Weltmusik, wobei immer der Bezug zur Jazz Tradition eine wichtige Rolle einnimmt. Clemens Orth verwendet externe musikalische Einflüsse, um bei den Improvisationen neue Akzente zu setzen und scheinbar entfernte musikalische Punkte miteinander zu verbinden. Ohne den Innenraum des Jazz zu verlassen, entfaltet seine Melodik eine bunte Welt voller Inspiration und Überraschungen, perfekt ergänzt durch Dietmar Fuhr am Bass und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug. In den oft ausgedehnten Klavierintros zeigt Orth seine Affinität zur gefühlvollen, freien Improvisation und seine Liebe zum Impressionismus.Dietmar Fuhr studierte an der Musikhochschule Köln und in New York. Als Teil der Kölner Jazzszene war er in den Gruppen von Nils Wülker, Roger Hanschel und vielen anderenaktiv. Auch spielte er mit Musikern wie Nils Wogram, Richie Beirach, David Liebman oder Kurt Rosenwinkel. Konzertreisen führten ihn in zahlreiche europäische Länder, nach Israel, Neuseeland, Indonesien und Aserbaidschan Jonas Burgwinkel ist ein herausragender, für seine einzigartige Spielweise international gefragter Jazzschlagzeuger. Innovativ lässt er klassischen Jazz mit avantgardistischer Improvisation verschmelzen. Zahlreiche Auszeichnungen wie u.a. der “ECHO JAZZ 2012”, der SWR- und der WDR-Jazzpreis, der “BEST SOLOIST AWARD” auf dem North Sea Jazzfestival, sowie über 50 CDs und unzählige Radio- und Fernsehmitschnitte dokumentieren den Erfolg seines musikalischen Wirkens.