CLIFF HOUSE 10 YRS Anniversary Concert

Zwei Akustik-Gitarren, ein E-Bass, eine Cajon – so startete 2014 in einem Keller in Schorndorf der musikalische Werdegang von Cliff House. Damals noch ohne Namen und ohne Konzept, fingen die vier Schorndorfer an gemeinsam Musik zu machen. Der Keller als Proberaum ist geblieben, der Rest hat sich jedoch mit der Zeit stetig weiterentwickelt und verändert. Durch zahlreiche Auftritte im „Ländle“ und den Gewinn des „Rems-Murr-Bandcontest“ sind Cliff House stetig gewachsen und mittlerweile bestens bekannt in der regionalen Musikszene. Ein unverwechselbarer Querschnitt aus Pop- und Rockmusik, gespickt mit Elementen anderer Genres, prägen den heutigen Sound der Band. Die Ehrlichkeit der Songs und die Spielfreude der Band machen jedes Live-Konzerte zu einem unvergesslichen Erlebnis. Im März 2021 veröffentlichte die Band in Zusammenarbeit mit dem Winnender Label 7music und Dominik Bauer ihre Debut-EP „Details“.