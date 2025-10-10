Cliff Richard & The Shadows & more

In den 50er Jahren kristallisierte sich aus den neuen Musikformen des Rock´n Roll ein neuer Sound heraus:

Der Sound von „The Shadows“, die als Begleitband von „Cliff Richard“ weltberühmt wurden. Es ist der Klang zeitloser Gitarren- Instrumentals im röhrigen Sound der damals verwendeten Vox-Verstärker und der Fender-Gitarren, die bis heute ihren markigen Klang – teilweise durch sagenhafte Echo- und Halleffekte – behalten haben. Die Ludwigsburger Band „Gruppe Live“ mit Werner Müller (Sologitarre und Gesang), Klaus Kasper (2. Sologitarre und Keyboard), Didi Eckmaier (Bass), Horst Weber (Drum) und Bernd Appich (Gesang) - alle mit langjähriger, fundierter Erfahrung aus unterschiedlichen Formationen. Sie spielen Instrumentals -und Gesangstitel aus jener Zeit, in der Cliff Richard mit seiner Begleitband „The Shadows“ mit Hits wie "Move it“„Living Doll“, und „Lucky Lips“ weltbekannt wurde. Das Repertoire von "Gruppe LIVE" umfasst bis jetzt über 160 Titel.