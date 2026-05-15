Cliff Richard & The Shadows & more

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg

In den 50er Jahren kristallisierte sich aus den neuen Musikformen des Rock´n Roll ein neuer Sound heraus: Der Sound von „The Shadows“, die als Begleitband von „Cliff Richard“ weltberühmt wurden.

Es ist der Klang zeitloser Gitarren- Instrumentals im röhrigen Sound der damals verwendeten Vox-Verstärker und der Fender-Gitarren, die bis heute ihren markigen Klang – teilweise durch sagenhafte Echo- und Halleffekte – behalten haben. Die Ludwigsburger Band „Gruppe Live“ spielt Instrumentals -und Gesangstitel aus jener Zeit, in der Cliff Richard mit seiner Begleitband „The Shadows“ mit Hits wie "Move it“„Living Doll“, und „Lucky Lips“ weltbekannt wurde.

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Konzerte & Live-Musik
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