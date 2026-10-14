Seit über fünf Jahrzehnten ist die Climax Blues Band eine der angesehensten und beständigsten Live-Bands Großbritanniens.

Ihr internationaler Durchbruch gelang mit dem weltweiten Hit „Couldn’t Get It Right”, der Platz 3 der US-Billboard-Charts erreichte. 2026 feiert die Band das 50-jährige Jubiläum dieser bahnbrechenden Single. Nach dem Tod des Gründers und Frontmanns Colin Cooper macht die Band mit seinem Segen und der Unterstützung seiner Familie weiter. Heute tourt die Climax Blues Band mit ihrem klassischen Repertoire und kraftvollem neuen Material, das sich selbstbewusst daneben behauptet.