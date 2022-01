»Is climax the peak? heavy sighs and sweaty bodies? And what will happen after that? Exhaustion? Relief? or just death?«

CLIMAX ist eine Allegorie der Erde und des Klimawandels. backsteinhaus produktion widmen sich in dieser Spielzeit dem „Fall Mensch“ in drei Teilen. Nach SHOW DOWN setzt sich diesmal Gast-Choreograf Miroslav Kochanek (B/CZ) mit dem Anthropozän auseinander. Die Tänzerin Tegest Pecht-Guido (NL) geht Übergängen nach: dem Schwinden, dem Welken, dem Altern. Und verabschiedet das Ende dieses düsteren menschlichen Zeitalters.

Den Abschluss der Trilogie bildet HAPPY ENDING:

Es ist vorbei. Aus und vorbei. Der Zerfall der Menschheit, die Reste der Menschlichkeit, die Überbleibsel eines Zeitalters werden in einem Museum gebündelt. Der menschliche Körper wie er war, sein wollte und niemals gewesen ist. Zwei Tänzer*innen, sechs Figurenspieler*innen und zwei Musiker*innen erschaffen eine Zukunftsvision und zugleich eine Erinnerung. ) Für die dritte und damit letzte Produktion der Reihe DER FALL MENSCH kooperieren backsteinhaus produktion mit dem Studiengang Figurentheater der Hochschule für darstellende Kunst und Musik Stuttgart. HAPPY ENDING kommt am 31. März 2022 im Wilhelma Theater zur Premiere.

Altersempfehlung: ab 14 Jahren