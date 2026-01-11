CLOCKCLOCK starten 2026 ihre dritte Headliner-Tour und setzen der „Dreamers“-Ära einen emotionalen Schlusspunkt. Unter dem Titel „Dream Forever“ kündigt das Trio rund um Frontsänger Boki, aktuell in der VOX-Show „Sing meinen Song“ zu sehen, ihre neue Tournee an. Die Konzerte markieren das Ende einer Ära, die von Chart-Erfolgen, dem Release des Albums „Dreamers“ und gefeierten Liveshows geprägt war. Ein letztes Versprechen: Die „Dream Forever“-Tour spielt mit der Hoffnung, dass Träume nicht enden – und bringt ab Februar 2026 den unverkennbaren CLOCKCLOCK-Sound auf die Bühnen in Deutschland und Österreich.

„Dreamers“ – ein Soundtrack für alle, die dranbleiben: Das 2024 erschienene CLOCKCLOCK-Album ist eine Hommage an alle, die trotz Hürden mutig ihren Weg gehen. Es erzählt von Zweifeln, Rückschlägen und den leuchtenden Momenten dazwischen – und trägt eine klare Botschaft: Kein Träumer ist allein. Mit der „Dream Forever“ Tour 2026 führen CLOCKCLOCK diesen Gedanken fort: live, persönlich und nahbar bei sechzehn mitreißenden Shows in ganz Deutschland und Österreich.