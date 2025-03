Close-up MAGIE!

“Zauberkunst ganz nah" bedeutet - frei übersetzt - dieser Begriff, und hautnah erleben auch die Zuschauer das Geschehen. Nicht weit entfernt auf der Bühne, sondern direkt am Tisch unmittelbar unter den wachsamen Augen des Publikums vollbringt der Zauberkünstler seine Wunder. Dass die Zuschauer ihm dabei ganz genau auf die Finger sehen, gibt dieser Art der Zauberkunst den ganz besonderen Reiz. Freuen sie sich also auf einen Abend jenseits der Wirklichkeit mit den 3 U's: Unerklärliches, Unfassbares, Unmögliches.

Preis

18 Euro

Hinweis

Tickets unter 0711 / 370 05 04 oder 0711 / 35 13 17 60