Close-up-Zauberei im Blauen Saal

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Close-up Magie, bei der Zauberkunst direkt am Tisch unter den wachsamen Augen des Publikums geschieht.

Erstmals dabei ist auch eine junge Zauberkünstlerin. Erleben Sie einen Abend voller Unerklärlichem, Unfassbarem und Unmöglichem! Jeder Zauberabend bietet ein individuelles Programm, das Klassiker der Zauberkunst mit innovativen Ideen der jungen Zauberkünstler verbindet.