Closing sonntags auf der Terrasse - Saschko, Ira, Loli & Sanel

One more saaaand! Ja, liebe Leute, das war’s, Feierabend auf der Terrasse, Schicht im Sand und Vorfreude auf Mai 2020, wenn wir unseren Hippie-Park erneut installieren. Für Trauer bleibt da keine Zeit, wir genießen das letzte Mal, denn wie jede hohle Influencer-Fritte weiß: „Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag“ (Charlie Chaplin). Oder Buddha. Oder Ghandi. Oder Bambi. Oder auch egal.

No Captain Obvious Weisheiten please, unsere Closing-Kapitäne heißen: Saschko und Ira auf der Terrasse und danach geht’s noch ein bisschen drinne weiter, weil im CD-Player brennt noch Licht. Erst wenn die Lampions und die illuminierte Flora erloschen sind und die der letzte Beat mit Echo-out verpufft ist, wird es Zeit nach Hause zu gehen, mit einem Container voller Erinnerungen an den Sommer 2019 auf der Kowalski Terrasse. Du warst dabei und wirst es auch nächstes Jahr wieder sein. Wir warten auf dich.

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Terrasse 16 bis 22 Uhr:

Saschko

IRɅ

2nd Floor 22 bis open End:

LoLi (official artist page)

SANEL