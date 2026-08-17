Clown Paul macht Musik

Massenhaft magische Musikmomente komponiert mit Jonglage und Zauberei bringt Clown Paul in seinem Musikkoffer mit.

Clown Paul zeigt, dass man mit Kamm, Löffel, Glasflaschen und

Waschbrett auch Musik machen kann...

Bei seiner musikalischen Schatzsuche müssen die Kinder Clown Paul helfen den richtigen Ton zu finden für ein phantasievolles Clownskonzert.

Das Kindertheater wird finanziell unterstützt und gefördert von der Kreissparkasse Göppingen.

Für Kinder ab 4 Jahren