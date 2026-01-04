Clown Paul treibt Sport!

Clown Paul zieht sich sein neues Sportdress an und dann geht es an den Start: Auf zum lustigen Sportartenraten. Die Kinder dürfen mitmachen und Clown Paul auf die „Sprünge“ und in den „Startblock“ helfen. Zusammen mit den Kindern entdeckt er verschiedene Sportarten – Fussball, Basketball, Federball, Wintersport, Kraftsport, Motorsport, Denksport...-neu.

Nicht höher, weiter, schneller sondern schöner, heiter, frecher. Der Spaß am Sport und der Bewegung steht im Mittelpunkt.