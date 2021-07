Clown in der Klemme

Clown Hackklötzchen ist ein waschechter Clown, wie man ihn sich nur denken kann!

Hackklötzchen kann lustig sein in allen Lebenslagen und braucht dafür nicht viel. Nur, was er noch nie getan hat, ist, alleine Clown zu sein. Denn seine Kollegen sind heute einfach nicht erschienen. Aber das Publikum erwartet Clownerie uns einen weltberühmte Nummer der drei Kollegen. Es hilft nichts! Wenn Hackklötzchen auch alleine ist, so kann er doch die Kinder nicht enttäuschen…

Sehen Sie Hackklötzchen in mehreren clownesken Rollen – zum Verzweifeln komisch, tieftraurig als einsamer Clown und doch in der Hochform seines Lebens!

Jonglage, zu große Schuhe und viel Lachen sind vorprogrammiert!