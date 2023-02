Männerschlussverkauf

Gisela Mang sucht verzweifelt einen Traummann. Dabei trifft sie auf die Coachin Frau Mösenbach. Diese verwandelt sich in verschiedene Männertypen: Inquisitor, Cowboy, Boxer, Künstler, Rocker und schließlich den reichen Charmeur. So lernt Gisela auf spielerische Weise die Männer kennen und kann sich ein Bild davon machen, was wirklich auf sie zukommt.

Witzig, frech, charmant – Unterhaltung vom Feinsten!

Einlass ab 19:30 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Dauer 75 Min.