Applaus, Tränen, Lachmuskelkater – und du mittendrin!

Premiere, Premiere, Premiere!

Zum allerersten Mal findet inmitten der Reutlinger Clowns- und Humortage der große Clownslam auf die Bühne – wild, poetisch, laut und absolut unberechenbar!

Sieben Clowns, Clownspaare oder ganze Chaos-Kollektive treten an: Mit brandneuen Nummern, alten Lieblingsszenen oder frei improvisiertem Unfug kämpfen sie um die Gunst des Publikums.

Und du, liebes Publikum, hast das letzte Wort – oder besser gesagt: den lautesten Applaus!

Welche Nummer bringt dich zum Prusten, Seufzen, Johlen?

Wer bekommt die röteste Nase des Abends?

Die zwei Acts mit dem meisten Applaus ziehen ins große Finale ein – da wird nochmal alles gegeben: neue Nummer, frisches Lächeln, blanke Nerven.

Und damit das ganze Spektakel in geordnetem Chaos versinkt, äh… verläuft, moderiert kein Geringerer als der fulminante Klikusch – Clown, Schlichter und Showmaster in einer Person, mit mehr Mimik als ein ganzes Kabarettprogramm.

Humor schafft Freiräume – für neue Perspektiven, für Leichtigkeit im Alltag und für ein lebendiges Miteinander. Er bringt Freude, regt zum Nachdenken an, kann Veränderung anstoßen und wirkt durch seine Ehrlichkeit. Humor entspannt, verbindet – und stärkt die eigene Haltung. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen kann er helfen, Brücken zu bauen. Deswegen haben wir uns zusammen getan mit true!moments und der Katholischen Erwachsenenbildung Reutlingen für die Clowns- und Humortage, die beginnend mit Stefan Waghubinger, Ludger Hofkamp, dem Clowns Slam mit Klikusch, den Clowns-Workshops und Gardis Hutter sowie dem Kinderstück, "Ab geht die Post!" ein ganzes Wochenende im franz.K stattfinden.