Humor schafft Freiräume – für neue Perspektiven, für Leichtigkeit im Alltag und für ein lebendiges Miteinander.

Er bringt Freude, regt zum Nachdenken an, kann Veränderung anstoßen und wirkt durch seine Ehrlichkeit. Humor entspannt, verbindet – und stärkt die eigene Haltung. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen kann er helfen, Brücken zu bauen. Deswegen haben wir uns zusammen getan mit true!moments und der Katholischen Erwachsenenbildung Reutlingen für die Clowns- und Humortage, die beginnend mit Stefan Waghubinger, Ludger Hofkamp, dem Clowns Slam mit Klikusch, den Clowns-Workshops und Gardis Hutter sowie dem Kinderstück, "Ab geht die Post!" ein ganzes Wochenende im franz.K stattfinden.