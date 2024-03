Clownsstück: ​​​​​​​"Die Reise von hier...nach..da"

Die Haller Klinikclowns laden ein zu ihrem neuen Familienstück ab 6 Jahre.

"Die Reise von hier...nach..da" Doch so einfach ist das nicht. Die abenteuerlustige Ringel will gleich losgehen und die ängstliche Lommel am liebsten da bleiben. Und dann gibt es noch diesen EINEN Koffer.... Ein phantasievolles Clownsstück übers sich sorgen und aufbrechen, sich streiten und vertragen.

Spiel + Idee: Veronika Kirchner Rapp, Gabriele Scherrer

Regie: Andreas Entner + Dirk David

Technik: Michael Hieke

Plakat: Gabriele Scherrer