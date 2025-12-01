Club–72: Anina & Under Burgundy

Anina bringt mit rauem Sound, klarer Haltung und viel Herzblut frischen Indie-Rock auf die Bühne. Ihre Songs verbinden Leidenschaft, Energie und die Liebe zur Rockmusik. Mit ihrer Debüt-EP „Mad at Myself“ zeigt sie, wie vielseitig moderner Indie-Rock klingen kann.

Die vierköpfige Band Under Burgundy begann ihre musikalische Reise unter einer burgunderroten Decke in Stuttgart. Seit 2024 bringen sie mit energiegeladenen Cover-Songs in Englisch und Japanisch frischen Wind in die Szene.

Der Club 72 ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kulturzentrums Merlin mit dem Popbüro Region Stuttgart. Jeden zweiten Donnerstag des Monats werden im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe Newcomerbands aus der Region präsentiert. Club 72 bietet Acts von morgen schon heute eine Bühne.