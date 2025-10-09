Club–72: Velvet & Zweifel

Die Stuttgarter Newcomer ZWEIFEL bringen einen Indiepop-Genremix auf die Bühne, der gleichermaßen sicherer Raum wie emotionales Epizentrum sein darf.

VELVET ist ein deutsches Indie-/Synth-Rap Duo. Musikalisch werden die ehrlichen Themen der Texte mit einem energetischen Sound untermalt. Die dynamische Liveshow basiert auf elektronischen Beats und kann je nach Veranstaltung instrumental durch Livedrums ergänzt oder als Soloperformance gespielt werden.