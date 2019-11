Club Connect Heilbronn am Vorfeiertag

Deine Stadt - Deine Clubs - 1 Party!

Heilbronn wird in einer Nacht zu einer einzigen Clublandschaft verbunden! Gefeiert wird zu allem zu dem man das (Tanz)bein schwingen kann.

Von Mixed Music über Elektronische Tunes bis Latin Beats und feinster Urban Music.

Der Countdown startet direkt vor den Türen der Clubs - daher der Name CLUB CONNECT. Und gefeiert wird auch nur in den Clubs - ganz ohne Warm-Up in Cafes, Restaurant und Bars - daher auch keine Busshuttles.

Clubfeeling gehört in den Club!

diginights verbindet in dieser besonderen Nacht alle Clubs!

Einmal "Around the Club Ticket" im ersten Club den du betrittst bezahlen und dann nur noch für Getränke den Geldbeutel zücken. In welchem Club Du startest und in welchem Du landest bleibt Dir überlassen. Die Reiseroute bestimmst Du! Die Entertainmentsysteme stehen bereit. Kopfhörer sind keine mitzubringen.

Jetzt schon dein vergünstigtes Club Connect - Blind Ticket für den 12.04.2020 sichern!

> Teilnehmende Clubs <

Hip Island

The Rooms Club

Creme 21 - der Club

Musikpark Heilbronn

Mobilat

Doris Hill

Bel Air - Heilbronn

Bukowski-live

Green Door - The Club