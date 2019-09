Club Connect Heilbronn

Deine Stadt - Deine Clubs - 1 Party

Die Kultparty steht wieder vor der Tür und wird Heilbronn in einer Nacht zu einer einzigen Clublandschaft verbinden! Gefeiert wird zu allem zu dem man das (Tanz)bein schwingen kann.

Von Mixed Music über Elektronische Tunes bis Latin Beats und feinster Urban Music.

Der Countdown startet direkt vor den Türen der Clubs - daher der Name CLUB CONNECT. Und gefeiert wird auch nur in den Clubs - ganz ohne Warm-Up in Cafes, Restaurant und Bars - daher auch keine Busshuttles.

Clubfeeling gehört in den Club!

diginights verbindet in dieser besonderen Nacht alle Clubs!

Einmal "Around the Club Ticket" im ersten Club den du betrittst bezahlen und dann nur noch für Getränke den Geldbeutel zücken. In welchem Club Du startest und in welchem Du landest bleibt Dir überlassen. Die Reiseroute bestimmst Du! Die Entertainmentsysteme stehen bereit. Kopfhörer sind keine mitzubringen.

Teilnehmende Clubs & LineUp:

▶️ The Rooms Club ◀️

Main Floor:

DJ RockSam (Killing my Soul)

Poetics (Soul2Soul)

Smokers Room:

DJ JOAN (Flow Latino)

Djane Finesse (Bomba Latina)

▶️ Creme 21 - der Club ◀️

Dj QuEsD (Creme21 Clubnight)

DJ Soulstar (2000er Party)

▶️ Musikpark Heilbronn ◀️

Main Area:

Fabian Farell (Sony Music / New Horizon Festival)

Tyo (Electric Love / Donauinselfest - Europas größtes Open Air Festival)

Why Not Boom Festival Italy / Crazy Castle Festival)

LaVie:

DJ Case (Soul2Soul)

DJ JC (Soul2Soul)

▶️ Mobilat ◀️

Rooftop Floor:

Frank Nova (Brise Records/Unity)

Bukalemun (Kowalski Stuttgart)

Paul Glemser (Oase Podcast)

BØLZ. (Unity)

Mario Antic (Elektronische Maskerade)

Urban Floor:

DJ CLIPSE (Stereo Types)

Gregory Yardstyle (Buss Di Dance)

Selecta Marc (Jambalaya! Caribbean Dishes)

▶️ Bel Air - Heilbronn ◀️

Marco Tondera (Ready for Techno)

Schoenlocker (Hartgas Musik)

Moritz Scheit (Bolly Noise)

bvffes (Hartgas Musik)

Marcel Locust (Ravefaction)

▶️ Doris Hill ◀'

DJ BennyHill (Killing my Soul)

Todt Toretto aka DJ Tody (Die Mega 90er)

▶️ Altstadt 2.0 ◀

Dickes B:

Luiggis Finest

DJ Gorealla (HipHop Ain't Dead)

Vrobzn (Dickes B)

▶️ Bukowski-live ◀

Klangagent (Andere Welt)

Lex Bär (Bukowski-live)

T-WATCH (Bukowski-live)

Marco Plazetti (Hstlr Series)

▶️ Green Door - The Club ◀

DJ LX (Thank God It's Friday)

DJ 2NC (Girls Only!)