Club Miaow * Frühlings-Erwachen*

Club Miaow

GROSSE NEUIGKEITEN IM HAUSE MIAOW! Wie wir alle bestens wissen, sind Katzen unheimlich abergläubisch. Bevor wir also mit dem Club Miaow! ins verflixte siebte Jahr in der Rakete schliddern, wollen wir mit Euch Pfotenabdrücke an einem neuen Ort hinterlassen:

ab Februar 2020 findet der Club Miaow! regelmässig im Goldmarks statt. Wir tüfteln schon an allerhand neuem Schnick-Schnack, um das zehnte Jahr des Club Miaow! für euch noch aufregender zu machen.

Unser Riesendank geht an Andreas Vogel und sein Raketenteam und die Leute vom Theater Rampe. Ihr wart uns die letzten sechs Jahre eine fantastische Heimat! Die Rakete war zwar nach zwölfzehn, Speakeasy und Bix Jazzclub schon die vierte Location für den Club Miaow!, dafür aber bisher definitiv die prägendste. Und Dank geht natürlich auch an Euch wilden Tänzer, smarten Barflys und treuen Katzen.

Euer Gastgeber ist wie immer Duke JensOmatic, der bekanntermaßen erst dann glücklich ist, wenn es auf der Tanzfläche und aus den Boxen ächzt und schwitzt.

Also, sitzt nicht zu Hause vor dem Mauseloch, geht tanzen!

Musik-Links zum unterstreichen der Werbebotschaft findet ihr hier:

https://www.mixcloud.com/JukeboxJam/rb-dynamite-from-nils-soehl-for-jukebox-jam www.mixcloud.com/JensOmatic/el-ritmo-primitivo-rhythm-blues-rollercoast