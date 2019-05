Club Night Vol. 10

Die legendäre Club Night des Jugendraum Hohebach geht in die zehnte Auflage! Das bedeutet: Doppel-Jubiläum: 10x Club Night und 20 Jahre Jugendraum! Doppelter Grund zum Feiern! Gefeiert wird in der Halle am Ortsausgang in Richtung Weldingsfelden, Beginn ist um 21 Uhr. Vorbeikommen lohnt sich, es warten einige tolle Jubiläums-Specials auf euch!