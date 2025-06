Club Voltaire Open Air Sommer: Aleksi

Aleksi – ein grooviger, virtuoser und gefühlvoller Singer-Songwriter sowie Fingerstyle-Gitarrist – stammt aus Finnland, dem Land, das bereits zum siebten Mal in Folge zum glücklichsten der Welt gekürt wurde.

Und was macht ein Finne, der seit sieben Jahren in Deutschland lebt und Sehnsucht nach seiner Heimat hat? Richtig, er geht in die Sauna. Er verarbeitet all seine Gefühle in seiner Musik – und er fragt sich, ob die Finnen vielleicht deshalb so glücklich sind, weil er ausgezogen ist. Nach seinem Studium an der renommierten Sibelius-Akademie in Helsinki und der Hochschule für Musik und Theater in München gewann Aleksi zahlreiche internationale Wettbewerbe und stellte seine musikalische Raffinesse auf der ganzen Welt unter Beweis.

Das Konzert findet vor dem Club Voltaire statt. Bei schlechtem Wetter im Club.