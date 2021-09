Clubbing is back!

Nach 18 langen Monaten haben wir endlich wieder unter Vollast geöffnet mit allem was zur typischen Uferlosigkeit im Kowalski dazu gehört.

Dance, Handsup, Jubel, Abfahrt, Vollgas, Attacke bis morgens. Ab sofort wird nicht mehr das Sitzfleisch trainiert, sondern die Tanzmuskulatur.

KEINE Maske auf dem Dancefloor & beim Verzehr

3G, Vorgabe vom Land Baden-Württemberg: NACHWEISBAR geimpft ODER genesen ODER getestet (PCR-Test, maximal 48 Stunden alt)

Check-in, bevorzugt Luca-App

ACHTUNG: Es gilt unsere Türpolitik. Ab 21 Jahren. Ohne Ausweis, kein Einlass. Be calm, be kind, clubtauglich dressed, so fresh, so clean, nicht zu verballert, nicht zu hacke.