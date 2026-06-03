Clueso verbindet seit mehr als 20 Jahren auf einzigartige Weise Pop, Hip-Hop und Singer-Songwriter-Elemente. Ob „Chicago“, „Cello“ oder „Flugmodus“, seine Songs berühren Generationen und bleiben dabei stets authentisch.

Zahlreiche Gold- und Platin-Alben, ausverkaufte Konzerte und eine treue Fanbase sprechen für sich.

Auf der Deja-Vu-Tour haben Clueso und seine Band die größten Hits, neue Songs, frische Arrangements und eine beeindruckende Bühnenshow dabei. So verspricht das Konzert auf Schloss Kapfenburg ein unvergesslicher Abend voller Emotionen, Energie und Live-Musik zu werden.