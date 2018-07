Coach Esume - Believe the Hype!

Über zwei Millionen Zuschauer um 2 Uhr nachts sprechen für sich: Football ist das nächste große Ding in Deutschland! Und Patrick Esume - von seinen Fans liebevoll nur „Coach“ genannt - steht wie kein Zweiter für diesen Sport.

Als TV-Experte sowie im Buchbestseller „Believe the Hype!“ vermittelt der sympathische 1,88m-Hüne die Faszination des Spiels. Zugute kommt ihm dabei seine jahrzehntelange Erfahrung als aktiver Profi und Trainer: Der gebürtige Hamburger ist schließlich der einzige Deutsche, der jemals in der NFL gecoacht hat und leitet aktuell die französische Nationalmannschaft an.Doch neben seinen unbestrittenen fachlichen Qualitäten sind es vor allem sein Witz und seine ganz eigene Mischung aus Coolness, Kodderschnauze und Warmherzigkeit, die Esume zum Liebling der Footballgemeinde machen. So verwandelten sich denn auch einige Buchlesungen im Herbst 2017 ganz spontan in lebendige, unterhaltsame Live-Abende. Der American-Football-Stand-Up war geboren! Und dank spannendem Hintergrundwissen und zahlreichen Insider-Anekdoten dürfen sich sowohl Neueinsteiger als auch eingefleischte Fans ab Spätsommer 2018 auf eine deutschlandweite Tour des „Coachs“ freuen.

Believe the Hype! Get your Tickets! Now!