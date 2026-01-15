Coach Surfing. Das Problem für die Lösung

Das Leben ist eine Büchse der Pandora: Manchmal schenkt es uns Glück, manchmal Liebe aber auch Traurigkeit und Ratlosigkeit. Häufig können wir unseren Gefühlen und Zuständen keine Ursache zuweisen.

Die Gegenwart hat dafür eine Lösung gesucht und erfunden: Das Coaching. Das will Caro auch ausprobieren, weil sie gerade in einer schwierigen Phase ist: Sie findet keinen Partner, sie kämpft mit ihrer Identität, sie fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl. Was tun? Andrea, ihre Freundin, weiß es. Heutzutage gibt es eine Lösung für jedes Problem und für jedes Problem gibt es SpezialistInnen: Coaches.

Warum also nicht aktiv werden und das Leben selbst in die Hand nehmen? Jeder Mensch ist für sein Glück verantwortlich? Aber vielleicht ist die Lösung aller Probleme, nicht die Lösung aller. Ein Stück über die Komplexität und ein Versuch, das Gewicht der Gegenwart zu interpretieren. Ein schräger Abend über ein zeitgenössisches Phänomen.