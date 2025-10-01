Coaching-Time: Duft & Wandel

Eine Reise zu innerer Balance und Veränderung.

In diesem Coaching lernst Du, wie Dein Unterbewusstsein Dein Leben beeinflusst und wie Du alte Denkmuster sanft auflösen kannst. Ätherische Öle helfen Dir, emotionale Balance zu finden und innere Harmonie zu stärken. Tauche ein in diesen Prozess und öffne Dich für neues Wachstum und mehr Leichtigkeit.

Immer mittwochs von 18:30 - 20:00 Uhr

Modul 1 am 01.10.2025

"Die Macht des Unterbewusstseins"

- Was sind Glaubenssätze?

- Das Unterbewusstsein und wie es uns beeinflusst

- Erkennen von limitierenden Glaubenssätzen

Übung: Identifizierung persönlicher limitierender Glaubenssätze

Modul 2 am 08.10.2025

"Techniken zur Überwindung innerer Blockaden"

- Methoden zur Transformation von Glaubenssätzen

- Wie ätherische Öle die Transformation unterstützen

- Praktische Anwendung

Übung: Affirmationsübung

Modul 3 am 15.10.2025

"Ätherische Öle zur Unterstützung emotionaler Balance"

- Die Verbindung von Düften und Emotionen

- Wirkung von ätherischen Ölen

- Integration in den Alltag

Übung: Erstellung eines persönlichen Duftankers

Modul 4 am 22.10.2025

"Nachhaltige Veränderung und persönliche Praxis"

- Emotionale Intelligenz

- Alltagstaugliche Anwendung

- Selbstfürsorge und Förderung der emotionalen Balance

Übung: Lichtsäulen-Übung

Leitung:

Nadine Klein

Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Aromafachberaterin