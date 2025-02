Coaching Time - Stressmanagement

Stress ist nicht automatisch schlecht. Die Welt ist reizüberflutet und wir werden es nicht schaffen, den Stress komplett aus unserem Leben zu verbannen.

Umso wichtiger ist es, den optimalen Umgang mit Stress und wie wir Stress zu unserem Vorteil nutzen können, zu erlernen.

Gerade in so herausfordernden Zeiten ist es besonders wichtig, dass wir Wissen und Techniken erlernen um Druck, Hektik, Stress und vielleicht sogar Ängsten oder Sorgen, entgegenwirken zu können.

Jedes Modul besteht aus Theorie und einer Entspannungspraxis.

Immer dienstags von 18:30 - 20:00 Uhr.

Modul 1 am 04.03.2025

Was ist Stressmanagement (Hauptziel und Stresskompetenz)

Hauptziel Unterteilung

- Einstellung zu Stress optimieren

- Vermeidung von unnötigem Stress

- körperlicher & mentaler Abbau von Stress

- Etablierung & Gelassenheit

Entspannungseinheit: Bodyscan

Modul 2 am 11.03.2025

Worthülsen knacken

- Ausgangslage

- Lösung

- Beispiele

- Ziele

Selbstreflektion

- Was bedeutet Erfolg für mich?

- Was verstehe ich exakt unter Stress?

- Wie fühlt sich Leichtigkeit für mich an?

- Was sind meine Bedingungen für eine hohe Lebensqualität?

- Was stresst mich am meisten?

Die Goldene Mitte der Sichtweisen

- Antreiber wie: "Sei perfekt!", "Sei stark!", "mache es allen recht!"...

- So sehe ich mich, so sehen andere mich, das will ich - die goldene Mitte

Entspannungseinheit: Meditation "Loslassen"

Modul 3 am 18.03.2025

Zeit- und Selbstmanagement & Achtsamkeit

- Persönlicher Tagesrhtyhmus

- Leistungshoch

- Leistungstief

- "Stille Stunde"

10/90 Regel

- Wahrnehmung - Bewertung - Entscheidung

Entspannungseinheit: Meditation "Achtsamkeit"

Modul 4 am 08.04.2025

Persönliche Gedanken formen unser Leben

- Gedankliche Bewertung

- Nicht die äußere Situation verursacht den Stress

- Unerwünschte Gefühlsreaktionen

- Realitätscheck

Stresstypbestimmung

- Selbstreflektion

Entspannungseinheit: Meditation "Wasserfall"

Leitung:

Tanja Heinzmann

Lifecoach & Trainerin für Stressmanagement