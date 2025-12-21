Cobario – Spanish Nights 2026

Wenn das weitgereiste Wiener Weltmusiktrio Cobario mit zwei Gitarren und Geige die Bühne betritt, dann fühlt man sich schon nach den ersten Klängen mitten drin in der flirrenden Hitze einer spanischen Nacht, riecht das Meer und spürt die Sonne auf der Haut.

In ihrem neuen Programm „Spanish Nights“ haben Herwigos (Violine), El Coba (Gitarre) und Giorgio Rovere (Gitarre) ihre temperamentvollsten Songs versammelt: viele heiß geliebte Publikumslieblinge der Wiener Saitenkünstler, in denen sich feurige Gitarrenakkorde mit mal jauchzenden, mal seufzenden Geigenklängen vermählen. Für Cobario selbst war „Spanish Nights“ auch eine musikalische Spurensuche: zurück zu den Anfängen, als sie in den Straßen von Barcelona ihr Publikum in den Bann zogen und das mediterrane Lebensgefühl aufgesogen haben. Schnell wird man fortgetragen von den Melodien und Geschichten, die die drei Vagabunden auf ihren Instrumenten und in ihren Geschichten erzählen. Die Musiker von Cobario haben einen ganz eigenen Stil entwickelt, und schon bald wurden sie auf Festivals und dann in die großen Konzerthäuser eingeladen. Ihre aktuellen Kompositionen leben von der Energie des Reisens und des Fremden.