Cobario – Strings On Fire

Burg Wertheim Schlossgasse 11, 97877 Wertheim

Mitreißende Rhythmen – orchestraler Sound – energiegeladene Show.

Das erwartet das Publikum bei Cobarios neuem Programm „Strings on Fire!“. Nicht selten sucht man nach dem Orchester – es sind tatsächlich nur die drei Musiker, Herwig Schaffner (Violine), Peter Weiss (Gitarre) und Georg Aichberger (Gitarre), welche die Bühne zum Beben bringen und dabei ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse zünden.

Die Gitarrensaiten glühen, der Geiger verzaubert mit atemberaubender Virtuosität auf der Violine: Mit der Energie ihrer Kompositionen zieht das Wiener Trio seit Jahren weltweit das Publikum in seinen Bann!

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Burg Wertheim Schlossgasse 11, 97877 Wertheim
Konzerte & Live-Musik
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