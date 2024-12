Cobario steht für mitreißende Rhythmen, orchestralen Sound und eine energiegeladene Bühnenshow.

Cobarios’ neues Programm „Strings On Fire!“ überrascht mit einem eindrucksvollen Konzerterlebnis und orchestralen Klängen. Herwig Schaffner (Violine), Peter Weiss (Gitarre) und Georg Aichberger (Gitarre)

bringen die Bühne mit ihrer Musik zum Beben und entfachen ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse. Die Gitarrensaiten glühen, der Geiger verzaubert mit atemberaubender Virtuosität auf der Violine. Mit ihrer energiegeladenen Musik zieht das Wiener Trio jedes Publikum in seinen Bann. Kein Wunder, dass sie regelmäßig bei internationalen Musikfestivals und in namhaften Konzerthäusern zu Gast sind. Das preisgekrönte Trio konzertiert mittlerweile in über 30 Ländern und begeistert das Publikum von New York bis Hong Kong.

Dauer: 2 Stunden (inkl. Pause).