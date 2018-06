Coby Grant feat. Patrick Wieland

× Erweitern Coby Grant

Coby´ s letztes Album "Solid Ground" ist das Ergebnis einer Fundraising Kampagne und konnte letztlich durch die Hilfe ihrer Fans verwirklicht werden.

Die Kampagne startete Ende 2016, aufgenommen wurden die Songs 2017 in Holland. Enthalten ist auch die Single "Winter Bear", die Coby für eine Familie schrieb, deren Sohn tot geboren wurde. Das Lied wurde rasend schnell ein Hit mit über 3,2 Millionen Klicks und wurde bereits 34.000 Mal auf Facebook geteilt. Auf ihrer Europa Tour spielt sie neue wie alte Songs und kommt, wie auch im vergangenen Jahr, in Begleitung von Patrick Wieland in die LUKE, dem Ausnahme-Gitarristen von The Voice of Germany, der Coby nach erstem Kennenlernen sofort zu seiner Konzertreihe "Gästeliste" einlud.