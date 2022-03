Cocina Uruguaya - die Küche Uruguays

In Urugay wird Rindfleisch von hoher Qualität produziert, obwohl das Land nicht sehr groß ist. Ein landestypisches Gericht besteht aus Fleisch, das unterschiedlich zubereitet serviert wird. Dabei sind die von unserem Kochdozenten zubereiteten Gerichte nicht nur etwas für den Gaumen. Wie kunstvolle Gemälde muten Sie an und sind fast zu schön, um gegessen zu werden! Wir laden Sie herzlich ein zu einem kulinarischen uruguayischen Abend in angenehmer Gesellschaft.

Unser Menü:

„Rinderlappen“ in Milch und Kräutern mariniert und im Backofen zubereitet

Gebratenes Gemüse

Rotwein

Dessert und Café

Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Behälter für restliche Köstlichkeiten, scharfes Messer.