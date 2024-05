Cocktail-Abend

Passe ich zu den LandFrauen? Wir sagen nur: BESTIMMT.

Eingeladen sind unsere Mitglieds-Frauen -ob jung oder alt- und Interessierte, welche sich über die Arbeit des größten Frauen-Vereins informieren möchten. LandFrau zu sein bedeutet heute – Weiterbildung in Gemeinschaft mit Spaß und Motivation. An diesem Abend erhalten Sie einen Einblick in unser Frauennetzwerk, denn LandFrauen setzen sich ein für die Frauen vom Land - sei es in einem umfangreichen Bildungsangebot aller Altersgruppen oder indem wir Themen in der Politik Gehör verschaffen. Die Verbundenheit der Generationen spielen in unserem Verein eine große Rolle - uns verbindet Tradition und Gemeinschaft. Wir möchten begeistern und miteinander ZUKUNFT gestalten.

Anmeldungen bei Heiderose Waldbüßer unter Telefon 07946-1464.

Wir freuen uns auf gesellige und unterhaltsame Abende, Gäste sind bei uns herzlich willkommen.