Cocktail-Abend

Cocktailabend an Halloween im Intus – mit Musik, Kostümen und guter Laune!

Es wird wieder gemixt, gelacht und gefeiert: Unser beliebter Cocktailabend im Intus findet diesmal am Halloween-Freitag, den 31. Oktober 2026, statt – und verspricht einen besonders stimmungsvollen Abend!

Ab 20.00 Uhr erwarten euch:

Leckere Cocktails – kreativ, klassisch und garantiert mit Liebe gemixt

Das Übliche darf natürlich nicht fehlen: Bier, Wein & mehr

Gute Musik für beste Feierlaune

Der Eintritt ist frei, Cocktails gibt’s ab 18 Jahren.

Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit – und wer mag, darf sich gern verkleiden. Wir freuen uns auf einen ausgelassenen Abend mit euch!