Sommer, Sonne, Cocktailbar!

Wie in jedem Jahr, so laden die DPSG Pfadfinder auch in diesem Jahr wieder herzlich zu ihrer Cocktailbar an Fronleichnam ein.Ausgeschenkt werden leckere Cocktails.Der Erlös kommt der Jugendarbeit der Pfadfinder sowie der kath. Kirchengemeinde zu gute.

Die DPSG Pfadfinder freuen sich auf Ihren Besuch!

Wo: Pfarrgarten des katholischen Gemeindehauses, Klosterstraße 10